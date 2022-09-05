В Ростовской области высокопоставленный полицейский попался на взятке от ритуальщиков

Полицейский пробудет под арестом два месяца
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, в Волгодонске, под арест отправили полицейского. Он пробудет в СИЗО два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Дело в том, что правоохранителя заподозрили в том, что он получил крупную взятку. Как рассказали в пресс-центре, злоумышленник, являясь заместителем начальника одного из отделов полиции, взял от представителей ритуального бизнеса 404 тысячи рублей.
За эти деньги он обещал оперативно предоставлять данные о том, где в городе скончался человек.
Эта информация ритуальщикам требовалась для того, чтобы быстро предложить семье покойного свои услуги, опередив конкурентов.
- Под стражей подозреваемый пробудет до 1 ноября, - добавили в пресс-службе.
Следствие не исключает, что к этой схеме могут быть причастны и другие сотрудники отдела полиции.
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