В Ростовской области высокопоставленный полицейский попался на взятке от ритуальщиков

Полицейский пробудет под арестом два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Волгодонске, под арест отправили полицейского. Он пробудет в СИЗО два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дело в том, что правоохранителя заподозрили в том, что он получил крупную взятку. Как рассказали в пресс-центре, злоумышленник, являясь заместителем начальника одного из отделов полиции, взял от представителей ритуального бизнеса 404 тысячи рублей.

За эти деньги он обещал оперативно предоставлять данные о том, где в городе скончался человек.

Эта информация ритуальщикам требовалась для того, чтобы быстро предложить семье покойного свои услуги, опередив конкурентов.

- Под стражей подозреваемый пробудет до 1 ноября, - добавили в пресс-службе.

Следствие не исключает, что к этой схеме могут быть причастны и другие сотрудники отдела полиции.

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