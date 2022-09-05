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Происшествия5 сентября 2022 10:36

В Ростовской области высокопоставленный полицейский попался на взятке от ритуальщиков

За деньги правоохранитель обещал давать адреса, где умерли люди
Анна ШИЛЯЕВА
Полицейский пробудет под арестом два месяца

Полицейский пробудет под арестом два месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Волгодонске, под арест отправили полицейского. Он пробудет в СИЗО два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дело в том, что правоохранителя заподозрили в том, что он получил крупную взятку. Как рассказали в пресс-центре, злоумышленник, являясь заместителем начальника одного из отделов полиции, взял от представителей ритуального бизнеса 404 тысячи рублей.

За эти деньги он обещал оперативно предоставлять данные о том, где в городе скончался человек.

Эта информация ритуальщикам требовалась для того, чтобы быстро предложить семье покойного свои услуги, опередив конкурентов.

- Под стражей подозреваемый пробудет до 1 ноября, - добавили в пресс-службе.

Следствие не исключает, что к этой схеме могут быть причастны и другие сотрудники отдела полиции.

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