Донские юнармейцы поучаствовали в акции "Вместе против террора". Фото: Правительство РО

Юнармейцы Дона приняли участие в акции «Вместе против террора» , которая прошла в историческом парке «Россия — моя история». Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Юнармейцы посетили выставки «ВПЦ Вымпел: вчера, сегодня, завтра», «От великих потрясений к Великой Победе 1914 – 1945» и «Освободим Украину от нацизма».

Кроме того, ребята смогли пообщаться с ветераном СОБРа, участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, кавалером ордена «Мужество» и медали «За Отвагу» Евгением Лисицыным, а также они задали интересующие их вопросы полковнику запаса, кавалеру ордена Красной Звезды и медали Жукова Алексею Поповичу.

- Для части современной молодежи герои – это выдуманные люди со сверхспособностями. Они побеждают таких же выдуманных людей с какой-то неземной силой. Они забыли, кто на самом деле герой. Но есть и другие дети, которые интересуются историей нашей России. Для них герои – это те люди, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. Сделали что-то во благо Родины. Важно помнить, кто есть настоящий герой, - отметил Евгений Лисицын.

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