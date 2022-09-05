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Происшествия5 сентября 2022 12:38

Банкир и налоговики помогли донскому бизнесмену похитить около 150 миллионов рублей

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Банкир и налоговики помогли донскому бизнесмену похитить около 150 миллионов рублей.

Банкир и налоговики помогли донскому бизнесмену похитить около 150 миллионов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове бизнесмен при помощи своих подельников смог присвоить крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.

Сотрудники ведомства рассказали, что местный бизнесмен сговорился с налоговиками, которые, получали от него фальшивые отчеты об уплате налогов. За это время он смог присвоить себе более 19,8 миллиона рублей. Предприниматель также провел беседу с одним из банкиров, который позволил злоумышленнику получить невозвратные кредиты на общую сумму в 130 тысяч рублей.

- Кравцов полностью изобличен в указанной преступной деятельности и Ленинским районным судом признан виновными в совершении преступлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество», и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - отмечается в сообщении.

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