Один миллиард рублей выделит на поддержку российских семей ВТБ

Банк окажет финансовую помощь в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году ВТБ планирует направить на реализацию собственных социальных программ более одного миллиарда рублей.

- Сегодня банки стали одним из драйверов социальной политики в России. Они уже не просто партнеры государства по перечислению средств по программам поддержки населения, а их полноценные участники. Для ВТБ адресная помощь семьям с детьми стала приоритетной задачей. Несмотря на объективные ограничения этого года мы сохраняем в полном объеме все наши планы по финансированию программ поддержки населения и будем только наращивать число социальных проектов для всех категорий клиентов, – прокомментировал заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников.

Также он отметил, что за два года на эти цели было выделено три млрд рублей.

К слову, банк запустил целую стратегию семейного капитала в июне этого года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.

К примеру, при рождении ребенка семья получает положенные выплаты от государства и дополнительную финансовую и нематериальную поддержку от банка. С начала года уже было перечислено дополнительно 150 млн рублей семьям.

Для семей с детьми школьного возраста банк выпускает детские карты.

Существует и ипотечная программа для многодетных семей, ставка по которой 1 июля составляет 3%.

Также начал работать сервис упрощенного возврата налогов на имущество.

Пенсионерам, клиентам банка, также оказывается финансовая помощь. Она заключается в ежемесячном начислении 7% годовых на остаток до 100 тыс. рублей по счету без других дополнительных условий

В сентябре же специалисты дополняет программу бесплатного онкострахования детей, доступную клиентам при получении детских соцвыплат на карты «Мир» банка, страхованием на случай кардиозаболеваний.

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