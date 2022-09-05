В Ростовской области осудили мужчину, который заживо сжег жену

Женщина скончалась в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белокалитвинском районе Ростовской области осудили мужчину, который жестоко расправился с супругой. Об этом 5 сентября сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следствие установило, что преступление произошло 26 марта прошлого года в хуторе Голубинка. Под действием спиртного обвиняемый поругался с супругой. Мужчина облил жену бензином и поджег. 47-летняя жительница получила серьезные ожоги головы и туловища. Ее доставили в больницу, но позже от полученных травм пациентка скончалась.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

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