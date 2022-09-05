Первые китайские банкоматы установят в России

ВТБ уже осенью установит первые китайские банкоматы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Банк ВТБ закончил тестировать банкоматы китайского производства, и уже осенью установит в Москве первые пять устройств, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Летом банк уже протестировал банкоматы из КНР. Тестовая эксплуатация помогла адаптировать их функционал к потребностям российского потребителя и начать работу в условиях реального обслуживания клиентов.

До середины октября банк разместит пять тестовых устройств в Москве: четыре – в отделениях банка, еще один – на территории крупного транспортно-пересадочного узла. По результатам пилотного проекта будет принято решение о включении этих устройств в тендерные процедуры.

- ВТБ активно ищет альтернативу западным вендорам, ушедшим с российского рынка, и готов расширить спектр поставщиков оборудования. Ежегодно мы устанавливаем в нашей сети более тысячи новых устройств самообслуживания и регулярно тестируем новые модели от разных компаний. Наш основной критерий – соответствие высоким требованиям к работе на российском рынке, где банкомат уже давно стал полноценным мини-офисом для решения повседневных финансовых вопросов. Мы рассчитываем, что пилотная эксплуатация китайских устройств продлится 2-3 месяца. Если она пройдет успешно, то к концу года мы получим первые устройства, которые не уступают по функционалу западным аналогам, для массового внедрения в нашу сеть, – рассказал заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.