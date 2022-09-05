В Ростовской области двое рыбаков поймали сельди на 540 тысяч рублей

Браконьеров оштрафовали в суде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Цимлянском районе, задержали двух браконьеров, которые не на шутку разошлись с незаконной рыбалкой, рассказали с региональной ФСБ.

По данным ведомства, двое мужчин из Волгодонска с помощью подъемного механизма «Паук» ловили рыбу со стенки шлюза в Цимлянском водохранилище. Их добычей стали 800 штук черноморско-азовской сельди. Сумма, ущерба, причиненная государству, составила 540 тысяч рублей.

Оперативникам удалось задержать браконьеров. В их отношении завели дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов». Суд признал вину злоумышленников.

- Им назначили наказание в виде штрафов в размере 600 тысяч и 650 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Однако рыбаки решили, что приговор слишком суров, и подали апелляцию. Но Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

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