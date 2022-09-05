В школах Таганрога стартовали «Разговоры о важном»

Инна Титаренко затронула такие темы, как семья и ее роль в становлении каждого человека. Фото: пресс-служба гордумы Таганрога.

В понедельник, 5 сентября, председатель городской Думы Таганрога Инна Титаренко провела первый «Разговор о важном», ставший новым форматом внеурочной деятельности по всей России. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В общении с учениками 7«б» класса Инна Титаренко затронула такие темы, как семья и ее роль в становлении каждого человека, в его социализации и подготовке к будущей жизни. Отвечая на вопросы ведущего урока, лицеисты в числе важных для себя приоритетов отметили школу, город и государство в целом.

В свою очередь председатель гордумы отметила, как прочно взаимосвязаны благополучие каждого жителя, каждой таганрогской семьи и всего города. Ведущая подчеркнула, что развитие экономики влияет на решение проблемных вопросов и задач, которые важны для комфортной жизни каждого горожанина. Школьники узнали, что в Таганроге 220 зданий имеют статус объекта культурного наследия, и что от бережного отношения к их сохранности зависит, смогут ли любоваться наши потомки этими шедеврами архитектуры в будущем.

Важной темой, затронутой на уроке, была тема героического прошлого приморского города, получившего в 2011 году почетное звание «Город воинской славы». В завершение занятия Инна Титаренко подарила классу книгу о городах воинской славы.

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