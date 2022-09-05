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Общество5 сентября 2022 14:46

В Таганроге Европейский квартал 7 сентября переименуют в Петровский

Небольшая улочка является одной из точек притяжения туристов из Ростовской области
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Внешне Европейский квартал в Таганроге действительно напоминает французскую или амстердамскую улицу. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Внешне Европейский квартал в Таганроге действительно напоминает французскую или амстердамскую улицу. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В городе Таганроге Европейский квартал сменит свое название. С 7 сентября эта туристическая улочка будет именоваться Петровским кварталом, сообщает администрация Таганрога.

Новое название квартала, в котором можно выбрать себе одежду и вкусно перекусить, обосновано стремлением отдать дань русскому императору Петру Первому, основавшему Таганрог. Мероприятие в честь открытия Петровского квартала пройдет по адресу, улица Петровская, 51.

Отметим, что внешне действующий Европейский квартал в Таганроге действительно напоминает французскую или амстердамскую улицу. Здесь расположены модные кафе и рестораны, а также бутики одежды.

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