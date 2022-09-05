Ростовская область вошла в топ-20 регионов России по тратам населения на ЖКХ

Траты на коммуналку составляют 11,9% от общей суммы расходов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область попала в топ-20 регионов России по затратам населения ЖКХ. Об этом сообщают РИА «Новости». Ростовская область расположилась на 19-м месте.

Эксперты посчитали, что в донском регионе обычная семья тратит на «коммуналку» 5534 рубля в месяц, что составляет 11,9% от общей суммы потребительских расходов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,3%. При расчете статистических данных учитывались расходы на топливо для отопления и освещения помещений.

Самые дорогие услуги ЖКХ оказались в Москве. В столице среднестатистическая семья платит 10366 рублей в месяц. Дешевле всех коммунальные услуги обходятся в Республике Калмыкия – 3256 рублей. В Свердловской области — 5646 рубля, а в республике Карелии – 5525.

Краснодарский край находится в середине списка. Средний платеж за ЖКХ на Кубани составил 4717 рублей в месяц.

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