Московская фирма задолжала 36,5 млн рублей компании Ивана Саввиди

Ростовский холдинг требует взыскать задолженность в размере 36,5 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания «Агроком-Холдинг», аффилированная с ростовским предпринимателем Иваном Саввиди, обратилась в суд с исковым заявлением к ИП Карибову Янису Мойсеевичу и его компании с требованием о взыскании 36 475 839 рублей. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Из них 30 миллионов рублей составляет сама задолженность московской фирмы, 3 101 095 рублей 90 копеек - проценты за пользование займом, 3 374 744 рубля 40 копеек - проценты за пользование займом из расчета 22% годовых, начисленные на сумму основного долга за период с 30 августа 2022 года по день фактического исполнения обязательства, а также неустойки. «Агроком» также требует наложить арест на имущество компании, в том числе на участки и жилье в Москве и Московской области, Сочи и Татарстане.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 10 октября 2022 года.

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