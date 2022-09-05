Житель Ростовской области поджег жену и отправился в колонию на 14,5 года

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области местного жителя осудили за убийство жены. Его признали виновным в совершении преступления по статьям 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью", 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 26 марта 2021 года мужчина изрядно напился у себя дома в хуторе Глубинка Белокалитвинского района. Он поссорился с женой и в порыве гнева схватил канистру с бензином, облил ее горючей жидкостью и поджег.

Женщину с сильными ожогами головы, туловища, а также рук и ног госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и дончанка скончалась в медучреждении.

Кроме того, правоохранители узнали, что огнем была повреждена также квартира, полностью уничтожено находящееся в ней имущество. Злоумышленника удалось задержать и заключить под стражу.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, - отмечается в сообщении.

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