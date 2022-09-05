В Ростовской области реконструируют 1,7 километра автодороги регионального значения

Основная задача проекта межевания - определение местоположения границ земельных участков. Фото: сайт донского правительства.

В понедельник, 5 сентября, утверждены проекты планировки и межевания территории размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – Ольгинская – Верхнеподпольный – автодорога Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск на участке км 0 + 000 – км 1 + 700 в Аксайском районе». Об этом доложил и.о. министра строительства, архитектуры и территориального развития донского региона Сергей Вифлянцев.

Границы зоны размещения объекта в проекте планировки определены на основании существующей градостроительной ситуации, информации из госкадастра недвижимости и планируемых параметров объекта капстроительства.

В число основных задач проекта межевания вошли определение местоположения границ земельных участков, образуемых из земель, находящихся в госсобственности, а также определение границ сервитута на период производства работ.

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