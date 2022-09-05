В Ростове стеклянная перегородка в банке упала на женщину

Происшествие случилось в Первомайском районе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону на посетительницу одного из банков упала стеклянная перегородка. Происшествие случилось 5 сентября в Первомайском районе, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».
По данным источника, женщина сильно ударилась головой. Кроме того, она получила травму стопы. Пострадавшую госпитализировали.
Почему стеклянная конструкция упала на посетительницу, пока неизвестно.
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