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Происшествия5 сентября 2022 16:14

В Ростове стеклянная перегородка в банке упала на женщину

Посетительница получила травмы
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Происшествие случилось в Первомайском районе.

Происшествие случилось в Первомайском районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на посетительницу одного из банков упала стеклянная перегородка. Происшествие случилось 5 сентября в Первомайском районе, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным источника, женщина сильно ударилась головой. Кроме того, она получила травму стопы. Пострадавшую госпитализировали.

Почему стеклянная конструкция упала на посетительницу, пока неизвестно.

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