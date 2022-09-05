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Общество5 сентября 2022 16:25

Федеральное правительство выделит Ростовской области 2 млрд рублей на ликвидацию свалок

Деньги в казну будут поступать на протяжении трех лет
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Федеральное правительство выделит Ростовской области 2,09 миллиарда рублей на ликвидацию свалок.

Федеральное правительство выделит Ростовской области 2,09 миллиарда рублей на ликвидацию свалок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область получит от федерального правительства средства на ликвидацию свалок в регионе. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правительства России.

Согласно тексту документа, изменения будут внесены в план распределения субсидий между 19 субъектами и 29 городами Российской Федерации. Речь идет о тех муниципалитетах, которые задействованы в программе ликвидации несанкционированных свалок.

Программа, о которой идет речь, рассчитана на три года, то есть с 2022 по 2024 годы. Так, в рамках распределения донской регион в нынешнем году получил уже более 897 миллионов рублей.

В следующем году в казну поступит более 1,3 миллиона рублей, а еще 780,8 миллиона донское правительство получит в 2024 году.

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