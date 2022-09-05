Федеральное правительство выделит Ростовской области 2 млрд рублей на ликвидацию свалок

Федеральное правительство выделит Ростовской области 2,09 миллиарда рублей на ликвидацию свалок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область получит от федерального правительства средства на ликвидацию свалок в регионе. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правительства России.

Согласно тексту документа, изменения будут внесены в план распределения субсидий между 19 субъектами и 29 городами Российской Федерации. Речь идет о тех муниципалитетах, которые задействованы в программе ликвидации несанкционированных свалок.

Программа, о которой идет речь, рассчитана на три года, то есть с 2022 по 2024 годы. Так, в рамках распределения донской регион в нынешнем году получил уже более 897 миллионов рублей.

В следующем году в казну поступит более 1,3 миллиона рублей, а еще 780,8 миллиона донское правительство получит в 2024 году.

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