В Таганроге ночью похолодает до 9 градусов

Среда, 7 сентября, станет самым прохладным днем недели в Таганроге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Таганроге будет прохладной, но ясной. Синоптики Росгидрометцентра сообщают о заморозках по ночам, в дневные часы ожидается не выше 20 градусов.

В приморском городе в понедельник, 5 сентября, будет малооблачно. Днем столбик термометра поднимется до 21 градусов, а ночью — до 11 градусов. В этот день будет дуть северный ветер со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воды в заливе достигнет 22 градусов.

Во вторник, 6 сентября, воздух в дневные часы прогреется до 20 градусов, ночью — до 10 градусов. Ветер сменит свое направление на северо-западное, его скорость не превысит 5 метров в секунду. Температура воды в заливе - 20 градусов.

Среда, 7 сентября, станет самым прохладным днем недели. Днем столбик термометра не поднимется выше 19 градусов. Однако осадков не ожидается. Ветер стихнет до 1 метра в секунду.

В четверг, 8 сентября, немного потеплеет — до 21 градуса днем и до 12 градусов ночью. В ночные часы возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.

В пятницу, 9 сентября, потеплеет на один градус, до 22 днем и до 13 градусов ночью. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не ожидается. Температура воды в заливе составит +22 градуса.

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