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Общество5 сентября 2022 19:11

Из-за углубления Дона в Ростовской области начали появляться новые пляжи

Речь идет об участке на Нижнем Дону
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Из-за углубления Дона в Ростовской области начали появляться новые пляжи.

Из-за углубления Дона в Ростовской области начали появляться новые пляжи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за углубления Дона начали появляться новые песчаные пляжи. Речь идет об участке от станицы Старочеркасской до Кочетовсокого гидроузла на Нижнем Дону. Об этом сообщает портал Donnews.ru со ссылкой на научного сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата географических наук Олега Хорошева.

- Для обеспечения судоходства по мелеющему Дону приходится регулярно углублять речное русло, а извлеченные земснарядом донные отложения, состоящие преимущественно из песка, складировать в урез воды на прилегающих берегах, - отметил специалист.

Часто объем поднятых со дна отложений довольно большой и в связи с этим на берегу периодически вырастают многометровые песчаные валы. Со стороны они могут даже напоминать дюны восточных пустынь.

Новые «пляжи» ученый обнаружил, когда был на спецэкспедиции на судне «Профессор Панов». Они появились вблизи станиц Багаевской, Мелиховской, Раздорской и Семикаракорска, а также на островах Дона.

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