Благоустройство площадки для массовых мероприятий в донском селе обойдется в 2,6 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти запланировали привести в порядок площадку для массовых мероприятий в одном из донских поселков. На эти нужды планируется потратить более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Буденновского сельского поселения. Все желающие уже подали свои заявки на участие. В настоящее время идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит заняться благоустройством открытой площадки для массовых мероприятий в поселке Конезавод имени Буденного.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 80 дней с момента заключения контракта.

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