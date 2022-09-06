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Происшествия6 сентября 2022 4:30

В Волгодонске автобус загорелся прямо во время движения

Спасатели эвакуировали 34 человека
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Волгодонске автобуса загорелся прямо во время движения.

В Волгодонске автобуса загорелся прямо во время движения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области по пути загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, около половины восьмого вечера в районе дома № 15 на улице Морской в городе Волгодонске. По предварительным данным, прямо во время движения загорелся рейсовый автобус «Неоплан» (Волгодонск-Москва).

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 34 человека (32 пассажира, 2 водителя). Пожар удалось локализовать, оказалась повреждена обшивка салона на втором этаже. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- В тушении были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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