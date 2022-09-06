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Общество6 сентября 2022 5:18

В Ростове пять дней искали пропавшего 26-летнего парня

Молодого человека удалось найти живым
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове пять дней искали пропавшего 26-летнего парня.

В Ростове пять дней искали пропавшего 26-летнего парня.

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове на протяжении пяти дней разыскивали внезапно исчезнувшего молодого человека. Парня удалось найти живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

26-летний парень 31 августа ушел из дома в переулке Орджоникидзе и перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам.

Молодого человека разыскивали в близлежащих городах и районах области. Также в социальных сетях активно распространялись ориентировки. Но результат это дало лишь на пятый день. Парня удалось разыскать утром 5 сентября.

- Найден. Жив! Благодарим всех, кто принимал участие в поиске! - написали волонтеры под ориентировкой на ростовчанина.

Где парень находился все это время, предстоит выяснить правоохранителям.

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Где именно удалось отыскать молодого человека, не сообщается.