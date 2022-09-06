Ремонтный автобронетанковый завод появится в Ростовской области по распоряжению премьера Мишустина

Основной целью завода будет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области будет создан ремонтный автобронетанковый завод. Такое распоряжение, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустинаым опубликовано на портале правовой информации 2 сентября.

- Создать федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ, - говорится в тексте Распоряжения. - Определить основной целью деятельности осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны.

Согласно документации, государственная регистрация учреждения будет обеспечена в четырехмесячный срок. Под строительство завода в Каменске-Шахтинском выделен участок на месте бывшего военного городка № 69 площадью свыше 257 тысяч квадратных метров.

К слову, аналогичный завод, «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ» площадью 194 тысячи квадратных метров, будет создан в городе Раменское Московской области.

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