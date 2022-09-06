В Ростове участковые задержали подозреваемого в краже телефона

Фигурант перелез через забор домовладения и взял чужой телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове старшие лейтенанты полиции Андрей Косенко и Артем Александров задержали 31-летнего местного жителя, который украл телефон стоимостью 6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу Ростову-на-Дону.

Полицейские обратили внимание на мужчину, потому что он был схож по ориентировке за кражу сотового телефона из домовладения. Участковые задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для удостоверения личности. Там выяснилось, что он действительно совершил кражу.

Во время допроса фигурант рассказал, что желая заработать денег, он перелез через забор домовладения, взял телефон и покинул территорию тем же путем. После чего украденный гаджет был продан, а деньги в размере 6 тысяч рублей были потрачены. Сейчас в в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Кража», ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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