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Общество6 сентября 2022 7:23

Утром 6 сентября выезд из Батайска в Ростов из-за аварии сковали пробки

Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Водители транспортных средств разобрались в ситуации.

Водители транспортных средств разобрались в ситуации.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром во вторник, 6 сентября, многокилометровая пробка образовалась на выезде из Батайска в Ростов в результате ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения. Однако водители транспортных средств сами разобрались в ситуации и разъехались.

Согласно сервису probki-rnd свободное движение на трассе будет восстановлено после 10:30.

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Причины проверки пока неизвестны (подробнее)