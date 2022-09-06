Утром 6 сентября выезд из Батайска в Ростов из-за аварии сковали пробки

Водители транспортных средств разобрались в ситуации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром во вторник, 6 сентября, многокилометровая пробка образовалась на выезде из Батайска в Ростов в результате ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения. Однако водители транспортных средств сами разобрались в ситуации и разъехались.

Согласно сервису probki-rnd свободное движение на трассе будет восстановлено после 10:30.

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Причины проверки пока неизвестны (подробнее)