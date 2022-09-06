Водителя из Калмыкии, задолжавшего штрафы за 333 нарушения ПДД, нашли в Москве

Пока мужчине не пригрозили оставить без прав, долги копились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калмыцкие приставы нашли должника по 333 штрафам за нарушения ПДД в Москве. Он задолжал в общей сумме 230 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Республике Калмыкия.

В поле зрения приставов попал житель Октябрьского района, который находился на заработках в Москве. Он не оплачивал штрафы за нарушения правил дорожного движения, пока их не накопилось 333.

- Представители закона направили заявление в суд о временном ограничении его права управления автомобилем, - рассказали в пресс-службе.

Мужчина не стал дожидаться применения такой меры и оплатил все долги на общую сумму свыше 140 тысяч рублей вместе с исполнительским сбором почти 90 тысяч рублей.

- Напомним, согласно закону, судебные приставы могут ограничить в спецправах за долги. Если в период действия заморозки прав гражданин решится сесть за руль и попадется на этом, он может быть оштрафован, привлечен к обязательным работам и административному аресту.

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