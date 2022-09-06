За сутки границу Ростовской области пересекли 15,5 тысячи граждан

Ежедневно в Ростовскую область прибывают тысячи переселенцеы. Фото: сайт правительства Ростовской области.

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15,5 тысячи граждан, рассказали в пресс-службе погрануправление ФСБ по Ростовской области.

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения, где им оказывается медицинская, юридическая и психологическая помощь. Каждый из граждан, приехавших из ЛНР и ДНР, получает материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

В Ростовской области эвакуированные жители Донбасса могут оформить статус вынужденных переселенцев или людей, получивших временное убежище. Речь идет о людях без российского гражданства. Тех, кто уже имеет российский паспорт, ставят на регистрационный учет, а тех, у кого этого документа нет - на миграционный. Консультации для прибывших жителей Донбасса проводят сотрудники подразделений по вопросам миграции.

Во всех ПВРах открыты медицинские кабинеты и пункты вакцинации от коронавируса. В них контролируется санитарное состояние помещений.

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