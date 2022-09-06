В Ростове фонтан на Аллее роз отключат на техобслуживание на три дня

Фонтан на Аллее роз не будет работать с 6 по 9 сентября 2022 года. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове светомузыкальный фонтан на Аллее, по адресу Коммунистический, 25/4, закроют на техническое обслуживание на три дня, информирует пресс-служба администрации донской столицы.

Напомним, что с 11 по 13 июля данный фонтан, открывшийся в начале лета, уже отключали для проведения профилактических работ. Тогда рабочие должны были провести чистку труб и заменить воду. При очистке сооружения в нем были найдены посторонние предметы: крышки от бутылок и обертки от мороженого.

Отметим, на этот раз фонтан на Аллее роз не будет работать с 6 по 8 сентября 2022 года.

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