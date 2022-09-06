В Таганроге вступил в силу приговор по делу экс-бухгалтера Дворца молодежи

С подсудимой был взыскан причиненный бюджету ущерб. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Таганроге вступил в силу приговор суда по уголовному делу о присвоении главным бухгалтером Дворца молодежи свыше 9,4 миллиона рублей, полученных за оказанные услуги населению. Защита не смогла оспорить данный приговор. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

Отметим, что ранее Таганрогским городским судом бывший бухгалтер учреждения досуга была признана виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере и осуждена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с подсудимой был взыскан причиненный бюджету города ущерб.

В ходе заседания было установлено, что женщина с февраля 2011 года по март 2016 года получала денежные средства от населения за оказанные платные услуги, из которых более 9,4 миллиона рублей она присвоила и потратила по своему усмотрению.

Сторона защиты обжаловала приговор, но апелляционная инстанция Ростовского облсуда оставила приговор без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове главный бухгалтер пошла под суд за махинации с налогами и мнимую сделку

Женщина активно сотрудничала со следствием (подробнее)