Денежные переводы в Китай стали доступны жителям Ростовской области благодаря ВТБ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Ростовской области получили возможность осуществлять денежные переводы в Китай в юанях благодаря банку ВТБ. Новый сервис позволяет через дистанционные каналы или в офисах банка отправлять деньги в КНР по банковским реквизитам и на первом этапе доступен для переводов в адрес юридических лиц. Об этом информирует пресс-служба банка.

При этом максимальная сумма одной операции в приложении составит 20 миллионов рублей - эквивалент в юанях, но не более 100 миллионов рублей в месяц. А вот в офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия составит всего 1% от суммы перевода, максимум – 200 юаней. Зачисление средств на счет получателя в Китае ожидается в течение 5 дней. Подобные переводы будут доступны физлицам в пользу юрлиц с соблюдением требований валютного законодательства.

По словам президента-председателя правления банка Андрея Костина, новая реальность привела к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют приходится развивать альтернативные SWIFT системы платежей.

- Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в 5 раз, - отметил Анрей Костин. - Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами.

Чтобы совершить операцию, нужно открыть счет в китайских юанях, купив валюту в приложении или интернет-банке. После чего в разделе «Платежи» необходимо выбрать операцию «В валюте за рубеж» и направление перевода, указать счет списания, ввести сумму и код банка, указать наименование и счет получателя, адрес и осуществить перевод.

Отметим, ранее банк уже запустил денежные переводы во Вьетнам, Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан.

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