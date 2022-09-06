В Ростовской области 6 и 7 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность

Пятый класс опасности сохранится в 35 муниципальных округах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области до конца суток 6 сентября и в течение суток 7 сентября в связи с чрезвычайной пожароопасностью объявлено штормовое предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба донского МЧС.

Пятый класс опасности сохранится в 35 муниципальных округах: Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском, Ремонтненском, местами в Красносулинском, Белокалитвинском, Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском и Мартыновском районах.

Чрезвычайная пожароопасность будет действовать также Октябрьском, Родионово-Несветайском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, в северной половине Азовского, Аксайского и Мясниковского районов, а также в Ростове-на-Дону.

В Неклиновском и южной половине Азовского района установится высокая пожароопасность.

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