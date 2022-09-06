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Общество6 сентября 2022 9:05

Жительница Волгодонска лишилась около 380 тысяч рублей после разговора с мошенником

Неизвестный представился сотрудником банка и убедил женщину, что с ее карты пытаются снять деньги
Лейла МИРИШОВА
Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске местная жительница потеряла крупную сумму, поверив мошенникам. Об этом 6 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, заявительнице позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он убедил ее в том, что с ее счетом проводятся подозрительные махинации. Мошенник предложил женщине «защитить» свои сбережения. Когда она выполнила все необходимые действия, с ее счета списались 379 тысяч рублей. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в ведомстве.

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