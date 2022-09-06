Для многодетных семей на Дальнем Востоке запускают программу льготного автокредитования

На заемные деньги можно будет купить как новую машину, так и с пробегом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многодетные клиенты ВТБ с тремя и более детьми в возрасте до 21 года, проживающие на Дальнем Востоке, смогут оформить в банке автокредит на льготных условиях. Новая программа стартует с 14 сентября.

Она предусматривает выдачу средств на покупку нового автомобиля или с пробегом. Машина должна быть куплена в течение двух месяцев после получения кредита.

Оформить льготный кредит несложно. Достаточно предоставить в банк информацию о наличии трех или более детей до 21 года.

После оплаты страховки и оформления машины в залог ставка составит 4,2% на весь срок кредита. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ. В случае приобретения карты «Автолюбитель» ставка дополнительно будет снижена до 2,7%. Льготную ставку смогут получить также категории попечителей и опекунов.

- Покупка автомобиля для многодетных родителей при нынешнем ритме жизни критично важна. Это позволяет им быть мобильнее, везде успевать и при этом – повышать качество жизни детей. Чтобы помочь нашим клиентам, мы расширяем число проектов своей стратегической инициативы семейного капитала и запускаем для многодетных семей дальневосточного региона льготную ставку по автокредитам. Наше предложение снизит расходы на семейный бюджет и сделает приобретение автомобиля для всей семьи проще и доступнее», – заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Отметим, льготная программа действует в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», стартовавшую в этом году для финансовой и нефинансовой поддержки семей на всех этапах развития.

Так, семьи могут получить льготную ипотеку, помочь родителям. Программа предусматривает также страховку на случай заболевания онкологией и многое другое.

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