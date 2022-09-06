Юнармейцы Ростовской области вошли в десятку лучших команд всероссийской «Зарницы»

Финал «Зарницы» включал в себя ряд соревнований. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Юнармейцы Ростовской области оказались в десятке лучших по итогам финала Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», прошедшей в Подмосковье, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В финальных состязаниях принимали участие команды из 36 регионов страны, ставшие победителями у себя регионе. Одна из них – команда из Ростовской области, в которую вошли ученики ростовской школы № 16 в возрасте от 11 до 13 лет. Обратившийся к участникам начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный отметил, что спортивные дисциплины являются частью патриотического воспитания и развивают лидерские, физические и интеллектуальные качества.

Финал «Зарницы» включал в себя ряд соревнований, в том числе «Готов к труду и обороне», «Страницы истории Отечества», «Военизированная эстафета», «Огневой рубеж» и «Статен в строю – силен в бою». Каждый этап потребовал от команд демонстрации отваги, знаний и ловкости.

Стоит напомнить, в Ростовской области участниками движения «Юнармия» являются более 20 тысяч донских юношей и девушек, местные отделения созданы во всех 55 муниципальных образованиях.

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