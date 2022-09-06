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Общество6 сентября 2022 10:42

В Ростове на Малиновского обнаружено повреждение старого коллектора

Несмотря на нештатную ситуацию, подача воды жителям Советского района не прекращалась
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Подача воды жителям Советского района не прекращалась. Фото: сайт Ростовводоканала.

Подача воды жителям Советского района не прекращалась. Фото: сайт Ростовводоканала.

В Ростове-на-Дону на Малиновского вышел из строя крупный канализационный коллектор. Об этом сообщает пресс-служба Ростовводоканала.

В ходе осмотра было установлено, что в месте соединения трех крупных канализационных коллекторов на улице Малиновского железобетонная труба, проложенная на глубине 11 метров, получила повреждения. Поэтому было принято решение о переподключении улиц Еременко, Малиновского, Доватора и 339-й Стрелковой Дивизии к новым трубопроводам.

Несмотря на нештатную ситуацию, подача воды жителям Советского района не прекращалась. Также в штатном режиме работает система канализации. Сейчас сотрудники водоканала проводят восстановительные работы и переподключают дома и другие объекты к новым канализационным коллекторам. Для этого по улице Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии они прокладывают 12 и 50 метров трубопровода. Две бригады с привлечением 12 единиц спецтехники работают круглосуточно.

Однако процесс замены коллекторов осложняет то, что они находятся на большой глубине, и что услуги водоснабжения и водоотведения жителям в данный момент предоставляются в полном объеме. Отремонтировать сложный участок водоканал планирует до 18 сентября.

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