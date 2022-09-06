Ростовским водителям рассказали об ограничениях движения в сентябре

С 8 сентября по 15 октября на улице Оганова будут прокладывать газопровод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре ввести ограничения на передвижение автомобилей в Ростове планируется на нескольких улицах. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

Так, с 7 сентября до 1 октября в связи с проведением асфальтирования дороги в переулке Доломановском проблематично будет проехать на участке от улицы Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса. В эти же даты будет проводиться укладка нового покрытия на улице Шаумяна от переулка Доломановского до проспекта Буденновского.

До 20 декабря будет проводиться прокладка подземных инженерных коммуникаций на улицах Алма-Атинской, Гомельской, Стальского и Инициативной. В результате движение автотранспорта будет ограничено по Алма-Атинской - в районе дома № 96, по Гомельской - от дома № 16 до дома № 17, по Стальского - от дома № 68 до дома № 41, а также по Инициативной - от дома № 3 до дома № 71.

С 8 сентября по 15 октября на улице Оганова будут прокладывать газопровод. Поэтому проезд будет закрыт от Оганова, 37, до улицы Тимошенко.

С 19 сентября по 19 октября ограничат движение автотранспорта по Интернациональной улице в районе строения № 13а, а также по улице Доватора в районе строения № 156/4. До 15 ноября не будет проезда и по Канонерскому на участке от улицы Фурмановской до улицы Нариманова.

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