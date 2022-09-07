Предприятия ДНР передали Ростовской области более 20 тонн цветочного меда

Перед отправкой специалисты проверили качество продукции в испытательной лаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю на территорию Ростовской области было завезено более 20 тонн цветочного меда из ДНР. Новость об этом появилась на сайте регионального управлении Россельхознадзора во вторник, 6 сентября. Перед отправкой специалисты проверили качество продукции в испытательной лаборатории. По завершении было принято решение о ввозе меда на территорию Российской Федерации.

- Всего с начала 2022 года в Ростовскую область с территории Донецкой Народной Республики поступило 262 партии подконтрольных товаров. Это 2,6 тысячи тонн. Основными видами продукции являлись готовые мясные и пищевые продукты, корма и кормовые добавки, мороженное и мед, - сообщили в пресс-центре организации.

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