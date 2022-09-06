В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, еще один пострадал

В результате ДТП скончался водитель ВАЗа. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области на трассе «обход Волгодонска» легковушка столкнулась с микроавтобусом. Авария произошла днем около 13 часов 6 сентября, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по донскому региону.

По предварительным данным, 56-летний водитель машины «ВАЗ-2107» не предоставил преимущество проезда перекрестка «Фиат Дукато». Автомобили столкнулись.

— В результате ДТП погиб «ВАЗа», пострадала его 39-летняя пассажирка. Полицейские устанавливают все подробности инцидента, — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, 5 сентября при лобовом столкновении Nissan Tiida и «ВАЗ 2115» погиб водитель иномарки. Пострадали четыре человека, которые находились в «ВАЗе», среди них пятилетний ребенок.

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По предварительным данным, один из водителей попал в аварию спустя два дня после задержания. (Подробности)