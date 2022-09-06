Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 12:51

В Ростовском зоопарке назначили временного и.о. директора

Должность, которую занимал Александр Жадобин, перешла к Юлии Соболевой
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростовском зоопарке назначен и.о. директора. Фото: сайт Ростовского-на-Дону зоопарка.

В Ростовском зоопарке назначен и.о. директора. Фото: сайт Ростовского-на-Дону зоопарка.

В Ростове временно исполняющей обязанности директора зоопарка стала Юлия Соболева. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе организации.

Приказом от 31 августа 2022 Юлия Соболева назначена временно исполняющей обязанности директора Ростовского-на-Дону зоопарка, - уточнили в пресс-службе Ростовского зоопарка.

Согласно открытым данным на сайте администрации Ростова, Соболева Юлия Сергеевна занимает в Управлении культуры донской столицы должность заместителя начальника Управления и одновременно начальника отдела развития инфраструктуры отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Ростовского зоопарка покинул свой пост

Александр Жадобин занимал свою должность с декабря 2016 года (подробнее)