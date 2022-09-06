В Ростовском зоопарке назначили временного и.о. директора

В Ростовском зоопарке назначен и.о. директора. Фото: сайт Ростовского-на-Дону зоопарка.

В Ростове временно исполняющей обязанности директора зоопарка стала Юлия Соболева. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе организации.

Приказом от 31 августа 2022 Юлия Соболева назначена временно исполняющей обязанности директора Ростовского-на-Дону зоопарка, - уточнили в пресс-службе Ростовского зоопарка.

Согласно открытым данным на сайте администрации Ростова, Соболева Юлия Сергеевна занимает в Управлении культуры донской столицы должность заместителя начальника Управления и одновременно начальника отдела развития инфраструктуры отрасли.

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