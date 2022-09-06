В Ростовской области мужчина зарезал собственную дочь

Сейчас подозреваемого допрашивают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Глубоком Каменского района 64-летний мужчина убил свою 32-летнюю дочь. Трагедия произошла 5 сентября.

По информации СУ СК по Ростовской области, пенсионер поругался с дочерью. Во время ссоры отец в гневе взял нож и ударил им женщину два раза. Она упала на пол и начала истекать кровью. В панике мужчина вызвал скорую. Однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.

Подозреваемого задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

- Что стало мотивом преступления для отца, пока неизвестно. Подозреваемого допрашивают, - сообщили в ведомстве.

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