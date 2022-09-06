Депутат собрал в Левенцовке букет из амброзии для главы администрации Ростова

Оригинальный букет собрал главе Ростова донской депутат. Фото: страница депутата Федяева вконтакте.

В Ростове-на-Дону депутат Заксобрания собрал в Левенцовском микрорайоне большой букет из амброзии и опубликовал его фотографию в своих соцсетях. «Цветы» были адресованы главе администрации донской столицы.

В записке, которая была приложена к подарку, депутат указал свое пожелание, чтобы «букеты долго радовали глав не только своим внешним видом, но и ароматом». Также в своем посте депутат указал, что за счет областного бюджета на 2,5 миллиона рублей будут закуплены губернаторские букеты.

По словам парламентария, уже на следующий день после публикации на проспекте маршала Жукова в Левенцовке поля амброзии были полностью скошены.

По его мнению, акция «Подари чиновнику букет» прошла успешно.

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