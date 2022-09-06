В Ростовской области водитель на легковушке сбил пешехода

В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался в районной больнице.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Как сообщают в отделении ГИБДД по Ростовской области, накануне, 5 сентября, в селе Ремонтное произошло ДТП. По предварительным данным, молодой любитель отечественного автопрома наехал на 54-летнего мужчину.
- В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался в районной больнице, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
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