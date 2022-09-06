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Общество6 сентября 2022 14:11

В Ростовской области третий день ищут 13-летнюю школьницу

Девочка-подросток пропала 3 сентября
Александра КАКАСЬЕВА
В Ростовской области третий день ищут 13-летнюю школьницу.

В Ростовской области третий день ищут 13-летнюю школьницу.

Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области в розыск объявлена 13-летняя девочка-подросток. Вот уже несколько дней о ее местонахождении ничего неизвестно. Школьница пропала 3 сентября.

- В день исчезновения на Екатерине была красная кофта, черная юбка в клетку и белые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост девочки 161 см, глаза карие, волосы - каштанового цвета.

В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вам что-то известно о том, где может находиться школьница, звоните но номерам телефонов, указанным ниже.

Утром 7 сентября волонтеры сообщили, что девочка нашлась.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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