В Ростовской области 6 сентября проходит День добрых дел

В копилке добрых дел сегодня порядка 100 тысяч примеров помощи. Фото: сайт донского правительства.

Во вторник, 6 сентября, в Ростовской области проходит День добрых дел, проведение которого началось еще в 2017 году с социального проекта «Марафон добрых дел». Об этом информирует пресс-служба донского правительства.

Если в 2017 году коллективы и жители донского края организовывали благотворительные акции и помогали одиноким и пожилым людям и инвалидам, то за прошедшие годы в рамках марафона получили развитие такие проекты как социальное такси, центры серебряного волонтерства и полки добра.

В копилке добрых дел сегодня порядка 100 тысяч примеров помощи и заботы о тех, кто в ней нуждается. В праздничный день были вручены областные награды и поощрения за активную общественную и благотворительную деятельность. Так, знак губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» получили 18 человек.

Почетной грамотой губернатора отмечен коллектив Реабилитационного центра для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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