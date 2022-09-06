Ростовский институт микробиологи разработал вакцину против ротавируса

От ротавируса прививают очень маленьких деток там, где есть риск. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский институт микробиологии и паразитологии создал первую российскую вакцину против ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. После чего он будет выпускаться в промышленных масштабах. Об этом в интервью изданию «Известия» рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

- На сегодняшний день у нас ротавирус стоит в календаре по эпидпоказаниям, - отметила глава ведомства. - Если есть необходимость, мы прививаем. От ротавируса прививают очень маленьких деток - там, где есть риск.

Сейчас в Роспотребнадзоре надеются, что окончательно готовый препарат будет получен в 2023 году. Также в течение ближайших недель готовятся получить новый препарат четвертого поколения от оспы, а новую вакцину будет против чумы собираются вводить в 2023 году.

По словам Анны Поповой, тест-системы и вакцины российские ученые могут делать исключительно сами, в том числе новые. Они работают быстро и качественно решают разные задачи.

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