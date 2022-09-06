В Ростовской области за сутки от ковида скончались 3 человека

За день в донском регионе выявили 431 заразившегося коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три человека скончались с диагнозом «COVID-19» за сутки 6 сентября. Об этом информирует сайт стопкоронавирус.рф.

За день в донском регионе выявили 431 заразившегося коронавирусом, 44 заболевших опасной заболеванием были госпитализированы.

Еще в июле текущего года губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что ситуация с распространением ковида стабильная. На тот момент было вакцинировано 2 миллиона человек, а ревакцинированы - больше 600 тысяч человек.

Однако перед 1 сентября региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало школам проводить линейки с ограничениями.

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