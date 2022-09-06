Международный театральный онлайн-фестиваль «Комплимент» откроется в Новочеркасске

Фестиваль пройдет в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской города Новочеркасска. Фото: пресс-служба Сбербанка.

С 8 по 16 сентября в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской Новочеркасска при поддержке Сбера пройдет театральный онлайн-фестиваль «Комплимент». За восемь дней зрителям представят лучшие спектакли нестоличных городов России и зарубежья. Постановки и голосование для зрителей доступны по ссылкам: kazak-teatr.ru/festival/ или festkompliment.ru/.

Заявки на участие подали 22 театра, а попали в проект восемь. Зрители увидят постановки театральных трупп из Владикавказа, Владимира, Донецка, Мичуринска, Рыбинска, Рязани, Сухума и, конечно, Новочеркасска.

Каждый день в течение 24 часов будет транслироваться один спектакль. Постановки оценит профессиональное жюри, а в заключительные дни, 15 и 16 сентября, зрители получат возможность проголосовать за своего фаворита.

- Мы традиционно поддерживаем ведущие российские театры и музеи, участвуем в культурных проектах. В том числе таких, как международный театральный фестиваль «Комплимент», - подчеркнул управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. - Благодаря онлайн-формату больше людей смогут прикоснуться к театральному искусству, лучшие спектакли российских театров будут доступны зрителям в любых городах. А мы всегда рады быть рядом в качестве партнеров и зрителей.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Напомним, с 2005 по 2013 годы фестиваль «Комплимент» в Новочеркасске был одним из самых ярких событий в театральной жизни России. А местный театр отметит двухвековой юбилей в 2025 году.

Как отметила Министр культуры донского региона Анна Дмитриева, фестиваль позволяет расширять творческое сотрудничество и укреплять статус столицы донского казачества, города Новочеркасска, как одного из культурных центров России.

- Проект возрождения фестиваля сегодня по праву считается важным и актуальным. «Комплимент» призван знакомить зрителей с лучшими работами режиссёров, актёров, сценографов, художников нестоличных театров России и ближайшего зарубежья, - заметила Анна Анатольевна. - Искренне надеюсь, что праздник театра в Новочеркасске станет доброй традицией, из года в год радующей всех нас интересными, разнообразными, а, главное, талантливыми спектаклями.