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Общество6 сентября 2022 15:42

Маленькие фенеки Фокс и Феня поселились в ростовском зоопарке

Лисята только осваиваются в новом доме
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Маленькие фенеки Фокс и Феня поселились в ростовском зоопарке. Фото: ростовский зоопарк.

Маленькие фенеки Фокс и Феня поселились в ростовском зоопарке. Фото: ростовский зоопарк.

В Ростовском зоопарке появились новые обитатели. В зоосад доставили двух маленьких фенеков. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка.

- Фенек по праву имеет звание – самая маленькая лиса в мире. Размер взрослого животного не более 40 см, а высота в холке 18-20 см, при этом весит зверек около 1,5 кг, - рассказали сотрудники зоосада.

Малыши Фокс и Феня только начали осваиваться в новом доме. Они пока не приучены к большому количеству посетителей, поэтому ведут себя настороженно. Посмотреть на маленьких лисов можно во всесезонной экспозиции «Животные Африки». Туда раньше отправляли на зимовку сурикатов.

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