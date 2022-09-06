Сотрудники ДПС из Ростовской области спасли мужчину

В Ростовской области сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу пассажира, которому стало плохо в дороге. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

В Ростовской области сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу пассажира, которому стало плохо в дороге. Благодаря инспекторам, дончанину вовремя оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Ростов-Новошахтинск» в районе поселка Персиановский к патрульному авто подъехала машина. Водитель сообщил автоинспекторам, что его попутчику нужен врач, пассажир жаловался на боли в груди и учащенное сердцебиение. Понимая, что гражданину нужно срочно обратиться к врачу, сотрудники ДПС включили мигалки и сопроводили авто до городской больницы

- Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, капитан полиции Сергей Диденко и лейтенант полиции Александр Попов организовали беспрепятственный проезд автомобиля с мужчиной в больницу, где ему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, - рассказали в Управлении МВД России по Ростовской области.

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