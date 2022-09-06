В Новочеркасске пройдет фестиваль нестоличных театров

Фестиваль проводится один раз в два года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске состоится фестиваль нестоличных театров «Комплимент». Об этом 6 сентября сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Мероприятия будут проходить с 8 по 16 сентября в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской. Все события будут проходить в онлайн-формате, где покажут спектакли из Рязани, Владимира, Сухума, Донецка, Мичуринска, Рыбинска, Владикавказа и Новочеркасска. Они прошли отбор из 22 представленных заявок.

- Фестиваль проводится один раз в два года в формате конкурса и объединяет лучшие постановки профессиональных драматических репертуарных театров нестоличных городов России и зарубежья. Благодаря виртуальному формату работы участников "Комплимента" станут доступны зрителям вне зависимости от расстояний и обстоятельств, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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