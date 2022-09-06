В Новочеркасске пройдет Международный фестиваль нестоличных театров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской будет проходить Международный фестиваль нестоличных театров. Мероприятие запланировано в онлайн-формате, а стать его зрителями можно в период с 8 по 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Фестиваль проводится один раз в два года в формате конкурса и объединяет лучшие постановки профессиональных драматических репертуарных театров нестоличных городов России и зарубежья, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Зрители смогут посмотреть постановки рязанского, владимирского, сухумского, донецкого, мичуринского, рыбинского, владикавказского и новочеркасского театров.Все они прошли строгий экспертный отбор из двадцати двух представленных заявок. Каждый спектакль будет транслироваться на сайте фестиваля в течение 24 часов.

Организаторами учрежден приз «Зрительский комплимент», вручаемый по итогам голосования на сайте фестиваля. Оно будет проходить с 15 по 16 сентября. Победители получат призы в виде хрустальной капли, в которой отражается жар-птица, символизирующая успех и признание.

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