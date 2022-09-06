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Происшествия6 сентября 2022 18:02

Две иномарки столкнулись в центре Ростова и перекрыли проезд трамваям

Освобождения дороги ожидали сразу три вагона
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Две иномарки столкнулись в центре Ростова и перекрыли проезд трамваям.

Две иномарки столкнулись в центре Ростова и перекрыли проезд трамваям.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове столкнулись две иномарки. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали очевидцы.

Инцидент произошел во вторник, 6 сентября, на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского около половины восьмого вечера. Очевидцы сообщили, что на трамвайных путях столкнулись два автомобиля марки Ford.

Из-за аварии оказалось временно парализовано движение трамваев. Три вагона общественного транспорта ожидали освобождения пути, пока водители решали, что делать в сложившейся ситуации.

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